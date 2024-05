L'Università di Parma è al 14esimo posto in Italia

Buone notizie per l’Università di Parma dalla classifica 2024 del Center for World University Rankings – CWUR.

Parma resta stabilmente al 14° posto tra le Università italiane in classifica, seconda in Emilia-Romagna dopo Bologna, ed è nella top 400 mondiale: al 389° posto. In Europa l’Ateneo è al 160° posto.

In una delle voci che compongono la classifica, “Faculty” (graduatoria stilata sulla base del numero di accademiche e accademici che hanno vinto importanti riconoscimenti), l’Università di Parma è la migliore in Italia.

Per quanto riguarda il percentile, è nel top 1.9% nel mondo.

La graduatoria CWUR, guidata anche quest’anno da Harvard, prende in esame circa 21mila Università di tutto il mondo, utilizzando come parametri di valutazione principalmente la didattica, la ricerca, l’occupazione e i premi internazionali riferiti a ogni Ateneo.

Quattro i parametri presi in esame dal Ranking CWUR:

1) Education (basato sul successo accademico di ex studentesse ed ex studenti, misurato rispetto alle dimensioni dell’università)

2) Employability (basato sul successo professionale di ex studentesse ed ex studenti, misurato rispetto alle dimensioni dell’università)

3) Faculty (punteggio calcolato sulla base del numero di accademiche e accademici che hanno vinto importanti riconoscimenti)

4) Research:

a) Research output (punteggio calcolato sulla base del numero totale di articoli di ricerca)

b) High-quality publications (punteggio calcolato sulla base del numero di articoli di ricerca pubblicati su riviste di alto livello)

c) Influence (punteggio calcolato sulla base del numero di articoli di ricerca pubblicati su riviste altamente influenti)

d) Citations (punteggio calcolato sulla base del numero di articoli di ricerca “higly-cited”)

Come detto, nel ranking 2024 l’Università di Parma riporta ottimi risultati in particolare alla voce “Faculty”, dove è al 93° posto nel mondo: la migliore in Italia.

Buon piazzamento anche alla voce Education, dove si piazza al 287° posto nel mondo, terza in Italia dopo la Scuola normale superiore di Pisa (101° posto) e l’Università di Torino (244° posto).