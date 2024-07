Università, partono il 16 luglio le immatricolazioni

Da martedì 16 luglio si aprono le immatricolazioni 2024-2025 all’Università di Parma, come sempre on line. Nel complesso i corsi sono 104, in tutti gli ambiti didattici e di ricerca:

49 corsi di laurea, di cui 4 a orientamento professionale – 3 anni

7 corsi di laurea magistrale a ciclo unico – 5 o 6 anni

48 corsi di laurea magistrale – 2 anni

Il 16 luglio, con diverse fasce orarie, è il Click Day per i corsi ad accesso cronologico con valorizzazione del merito (corsi a numero programmato locale con selezione in base all’ordine cronologico di prenotazione con valorizzazione del merito attraverso il voto di maturità).

Queste le fasce:

Scienze dell’educazione e dei processi formativi (LT, ammissibili 333 ), dalle 9

), Biotecnologie (LT, seconda selezione), dalle 10

Scienze zootecniche e Tecnologie delle produzioni animali (LT, ammissibili 188 ) dalle 11

) Biologia (LT, seconda selezione), dalle 12

Chimica (LT, seconda selezione), dalle 13

Scienze e Tecnologie alimentari (LT, ammissibili 133 ), dalle 14

), Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LMCU, ammissibili 133 ), dalle 15

), Costruzioni Infrastrutture e Territorio (LT a orientamento professionale, ammissibili 60 ), dalle 16

), Qualità e approvvigionamento di materie prime per l’agro-alimentare (LT a orientamento professionale, ammissibili 30 ), dalle 16

), Tecnologie e gestione dell’impresa casearia (LT a orientamento professionale, ammissibili 25 ), dalle 16

), Scienze motorie, sport e salute (LT, ammissibili 251), dalle 17

Per Biologia, Biotecnologie e Chimica si tratta di una seconda selezione dopo la prima già chiusa. I posti complessivi a disposizione (per tutte e due le selezioni) sono 199 per Biologia, 110 per Biotecnologie e 144 per Chimica.

Il 17 luglio alle 12 si apriranno invece le immatricolazioni per i corsi a libero accesso.

La procedura per effettuare sia la prenotazione del posto sia l'immatricolazione è interamente online e dev’essere preceduta dalla registrazione al sistema informativo universitario: è bene effettuare la registrazione il prima possibile, per ottenere già le proprie credenziali individuali. Per accedere alla procedura di registrazione è sufficiente andare sul sito web di Ateneo alla pagina di registrazione https://www.unipr.it/ registrazione e seguire le istruzioni.

Poiché il 16 luglio l’Ateneo ha deciso di sospendere gli accessi con SPID, che quindi in quel giorno non sarà attivo, per le persone interessate a un corso ad accesso cronologico è importante sottolineare che:

se maggiorenni e cittadine/i italiane/i o maggiorenni e nate/i in Italia, ci si può registrare esclusivamente con SPID e quindi occorre farlo tassativamente entro il 15 luglio (compreso) , dato che il 16 luglio l’autenticazione con SPID sarà disabilitata

, dato che il 16 luglio l’autenticazione con SPID sarà disabilitata negli altri casi l’utilizzo di SPID per la registrazione non è obbligatorio e ci si può quindi registrare in qualsiasi momento; l’Ateneo invita comunque a registrarsi prima dell'apertura delle immatricolazioni in modo che il 16 luglio si possa procedere celermente alla prenotazione del posto.

LE NOVITÀ DELL’OFFERTA FORMATIVA



Per quanto riguarda le lauree triennali, per l’anno accademico 2024-25 ci sono due corsi nuovi: “Scienze e tecniche psicologiche per le sfide contemporanee” e “Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva” (corso di laurea delle professioni sanitarie).

Due le novità anche in ambito magistrale, entrambe in lingua inglese: “Functional and Sustainable Materials” e “Global Food Law: Sustainability Challenges and Innovation”.

INFORMAZIONI E ORIENTAMENTO

Web

Tutte le informazioni sulla nuova offerta formativa sono costantemente aggiornate sul sito web dell’Università www.unipr.it e sul sito dedicato ai corsi di studio https://corsi.unipr.it/ scegli-il-tuo-corso. Il Manifesto degli Studi a.a. 2024-2025 (link https://www.unipr.it/ manifesto-degli-studi) riporta le informazioni su corsi di studio, scadenze, modalità di immatricolazione, procedure, tasse e altre indicazioni amministrative per il prossimo anno accademico.

ParmaUniverCity Info Point – Speciale matricole

Per tutte le info è aperto il ParmaUniverCity Info Point, il punto di informazione e accoglienza dell’Ateneo nel sottopasso del Ponte romano, dal 1° luglio nella versione “Speciale matricole”.

Oltre a poter parlare con operatrici e operatori per informazioni dirette (info amministrative, didattica, organizzazione, ecc.), al ParmaUniverCity Info Point si possono ritirare guide e dépliant cartacei sull’Ateneo, sui corsi di studio e sui servizi offerti dall’Università e dalla città.

Servizio Orientamento

Per attività di orientamento è sempre a disposizione di studentesse e studenti alle prese con la scelta universitaria e delle famiglie la UO Orientamento e Job Placement dell'Ateneo, Servizio Orientamento, tel. 0521 034042, e-mail orienta@unipr.it