Università, Polo per l’infanzia: a settembre iniziano le attività

Dal 2 settembre 2024 inizieranno le attività educative del Polo per l'Infanzia dell'Università di Parma, che accoglierà bambine e bambini della fascia 0-6 anni al Campus Scienze e Tecnologie nell’ambito di un nido d’infanzia e di una scuola dell’infanzia integrati.

Il progetto del Polo per l'infanzia nasce primariamente dall’esigenza di rispondere sia ai diritti di cura e di educazione delle bambine e dei bambini sia ai bisogni delle famiglie di essere accompagnate nel loro importante compito educativo, nella prospettiva di una conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ed è finalizzato alla promozione dello sviluppo e degli apprendimenti delle bambine e dei bambini e alla partecipazione degli adulti (famiglie, équipe educative, comunità), in un'ottica inclusiva e innovativa. Il progetto si sviluppa a partire dalle più recenti direttive in materia di servizi per l’infanzia e dalla qualificata esperienza dei Servizi per l’Infanzia presenti sul territorio, nel quadro della consolidata collaborazione di quegli stessi Servizi con l’Università di Parma a livello di ricerca, formazione e innovazione.

L’identità pedagogica e i presupposti educativi chiave del Polo sono stati definiti da un Comitato scientifico di esperte ed esperti individuati dall’Ateneo, che mantiene supervisione e regia del progetto, mentre la gestione del Polo è stata affidata ad Auroradomus Cooperativa Sociale ONLUS, area sociale del Gruppo COLSER-Auroradomus, per il triennio 1° settembre 2024 - 31 luglio 2027. La struttura, collocata nel verde all’interno del Campus Scienze e Tecnologie, è un edificio completamente ecosostenibile di nuova costruzione, progettato dall’architetto Enrico Molteni e realizzato grazie alla Convenzione fra Ateneo e Fondazione Accademia dei Giorni Straordinari nell’ambito di un più ampio e condiviso progetto di inclusione.

Per l'anno scolastico 2024-25 saranno aperte una sezione di nido d’infanzia (20 bambine/i) e una sezione di scuola dell’infanzia (25 bambine/i). Per il 2025-26 saranno raddoppiati i posti disponibili con l'apertura di due ulteriori sezioni, una di nido d'infanzia e una di scuola dell'infanzia.

I servizi del Polo per l’Infanzia sono destinati in via prioritaria a studentesse, studenti e personale dell’Università di Parma, ma sono aperti anche all’utenza esterna. I posti eventualmente non coperti da utenza dell’Università di Parma saranno resi disponibili per l’utenza privata esterna.

Per info, tariffe e carta dei servizi si può fare riferimento alla pagina del Polo sul sito web dell’Università di Parma: https://www.unipr.it/poloinfanzia. Lì nei prossimi giorni sarà pubblicato anche il bando per le iscrizioni per l’anno scolastico 2024-25, che si apriranno lunedì 10 giugno.

Sabato 8 giugno dalle 9.30 alle 12.30 è in programma un Open Day - cui è possibile accedere su prenotazione - nel quale si potrà visitare la struttura e incontrare il personale educativo: un’opportunità significativa per scoprire i servizi offerti e conoscere da vicino il progetto pedagogico e la proposta educativa del Polo.

La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali, seguiti dalla presentazione del progetto e dei servizi offerti. Durante la mattinata le famiglie avranno la possibilità di esplorare liberamente gli spazi interni ed esterni, immergendosi in un ambiente progettato per offrire a bambine, bambini e adulti esperienze di qualità educativa e di partecipazione.

Sarà presente un punto informativo dell’Università di Parma, con personale dell’Ateneo che illustrerà le modalità di iscrizione e personale educativo di Auroradomus disponibile per accogliere domande e fornire informazioni.

In diversi momenti, e a piccoli gruppi, il personale educativo accompagnerà le famiglie alla scoperta del Polo, dei suoi spazi e delle proposte educative. Bambine, bambini e famiglie potranno immergersi in attività ideate e allestite dall’architetto Maurizio Fusina e dall’Associazione “Il Circo della Farfalla”, e saranno coinvolti in esperienze di gioco, scoperta, ricerca e creatività.

Per partecipare all’Open Day è necessario prenotarsi attraverso un form ad hoc, all’indirizzo https://www.unipr.it/node/105343, entro il 4 giugno 2024.