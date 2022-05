Sviluppo sostenibile in Appennino: dal 4 giugno un nuovo ciclo di alta formazione del progetto regionale “Alfonsa”

Sabato 4 giugno inizia un nuovo ciclo di incontri del progetto regionale “Alfonsa” (Alta Formazione e innovazione per lo Sviluppo sostenibile dell’Appennino). Fino al 2 luglio, cinque appuntamenti organizzati dall’Università di Parma in diversi Comuni della provincia: Collecchio, Borgotaro, Fidenza, Langhirano e Berceto.

I temi che saranno trattati sono stati proposti dalle Amministrazioni sulla base del Patto per il Lavoro ed il Clima della Regione Emilia-Romagna.

La partecipazione permetterà il riconoscimento di crediti formativi agli iscritti agli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri della provincia Parma, che hanno concesso il patrocinio. Per l’incontro di sabato 11 giugno a Borgotaro è previsto anche il rilascio dei crediti per le Guide ambientali ed escursionistiche GAE e AIGAE.

Focus particolare degli incontri saranno le comunità energetiche e il loro ruolo per la transizione ecologica ed energetica dei territori, il ruolo della tecnologia 4.0 nella prevenzione degli incendi e nella tutela degli ecosistemi e infine il ruolo dei giovani e dei lavoratori per un futuro sostenibile anche alla luce della recente modifica della Costituzione agli articoli 9 e 41.

Oltre ai sindaci di tutti i Comuni coinvolti, parteciperanno tra gli altri Alessio Malcevschi, responsabile scientifico del progetto “Alfonsa” per l’Università di Parma, Francesco Vetrò, docente di Diritto amministrativo all’Università di Parma e Presidente di GSE - Gestore dei Servizi Energetici, Simona Acerbis, Direttrice dell’Agenzia Territoriale per l'Energia e la sostenibilità - Ates Parma, il Col. Marco di Fonzo, Comandante del Nucleo informativo antincendio boschivo del Comando Carabinieri Tutela Forestale, Alberto Poggio del Politecnico di Torino in rappresentanza della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile - RUS. In rappresentanza della Regione Emilia-Romagna saranno presenti la Vice Presidente Elly Schlein e le Assessore Barbara Lori e Irene Priolo. Parteciperanno infine anche esperti che lavorano nel settore per la transizione energetica e il mantenimento degli equilibri degli ecosistemi come Davide Galli (Presidente Guide ambientali escursionistiche - GAE), Marco Gardella (Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po) e Alexander Ladurner (BelEnergia).

Scopo di questi incontri, in presenza e gratuiti, è quello di offrire a tutti i partecipanti (amministratori, aziende del territorio, istituti di credito, professionisti del settore, cittadini) esempi concreti e strumenti pratici per avviare progetti ispirati agli obiettivi dell’Agenda 2030 per il rilancio del territorio appenninico.

Il programma

Sabato 4 giugno, ore 9, Corte di Giarola (Collecchio): Comunità Energetiche e Tecnologie sostenibili: come arrivare alla nuova transizione energetica del nostro territorio

Sabato 11 giugno, ore 10, Palazzo Tardiani (Borgotaro): Il ruolo della tecnologia 4.0 per la tutela del territorio e degli ecosistemi (seguirà visita all’Oasi WWF dei Ghirardi)

Sabato 18 giugno, ore 10, Centro culturale Comune di Langhirano: Giovani e lavoro: modifica della Costituzione per un futuro sostenibile

Sabato 25 giugno, ore 10.15, Comune di Fidenza: Il ruolo dei Comuni a sostegno della creazione delle comunità energetiche

Sabato 2 luglio, ore 17.30, Giardini del Comune di Berceto: Berceto luminosa: Comunità energetiche in Appennino

Per informazioni e iscrizioni:

https://alfonsa.unimore.it/2022/03/23/strumenti-innovativi-per-lo-sviluppo-sostenibile-in-appenino/