Università: pubblicato il bando per il master in 'Traduzione audiovisiva'

È stato pubblicato il bando per la partecipazione al master universitario di I livello in Traduzione audiovisiva promosso dall’Università di Parma per l’anno accademico 2020-2021.

Le iscrizioni si aprono il 7 settembre alle 12, mentre la scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle 12 del 20 ottobre 2020.

L’offerta didattica del master è divisa in otto moduli:

M1: Teoria della traduzione audiovisiva

M2: Doppiaggio

M3: Sottotitolazione

M4: Sottotitolazione per non udenti

M5: Respeaking

M6: Audiodescrizione

M7: Localizzazione dei videogiochi

M8: Localizzazione di prodotti multimediali

Per informazioni di carattere didattico è possibile rivolgersi alla professoressa María Valero Gisbert, responsabile del master.