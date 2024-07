Università: seminario di autoformazione sulle metodologie della ricerca sociale

Mercoledì 10 luglio si terrà alle 17.30 nella Sede centrale dell’Università di Parma (Aula Bandiera, via Università 12) il seminario Research on solidarity in housing projects for and with migrants: reflections on the challenge of intermingling roles con Philipp Piechura dell’Hafencity University Hamburg.

Cosa vuol dire indagare con e nella comunità di riferimento con la quale poi si condividono i dati e la loro vita futura? Cosa vuole dire esplorare la realtà sociale in senso visivo e sonoro? Queste e altre le domande al centro del seminario, pensato anche come occasione di autoformazione per le persone che si occupano di ricerca sociale.