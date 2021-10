Università: seminario "La violenza di genere ai tempi della pandemia di Covid-19"

Secondo appuntamento, giovedì 14 ottobre, con “Dialoghi sulla violenza contro le donne ieri, oggi e domani: punti di forza, lacune e prospettive del quadro giuridico internazionale”, il ciclo di tre seminari on line organizzati dal Centro Studi in Affari Europei e Internazionali (CSEIA) dell’Università di Parma in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano e realizzato grazie al finanziamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) dell’Ateneo nell’ambito del progetto “Non solo 25 Novembre”.

La violenza di genere ai tempi della pandemia di COVID-19 è il tema del secondo seminario fissato per giovedì 14 ottobre, alle 17. Ne discuteranno Sara Carnovali, Assistente parlamentare, Sara De Vido (Università Ca’ Foscari di Venezia), Carla Pambianco (Commissione europea), Irene Pellizzone (Università degli Studi di Milano), Paola Sdao (Associazione D.i.Re). Modererà Laura Pineschi (Università di Parma).

L’incontro si tiene su piattaforma Teams

Il ciclo di incontri è stato accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma per il riconoscimento di 9 crediti formativi. La partecipazione a un seminario darà diritto a 2 crediti formativi.