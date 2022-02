Università: si cercano dieci addetti a tempo determinato

L'Università di Parma ha bandito un concorso pubblico "per l'assunzione a tempo determinato, per 12 mesi, eventualmente rinnovabili, di 10 unità di personale di categoria B, posizione economica B3, Area Servizi generali e tecnici, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, per le sedi di Parma e Piacenza". I vincitori, fa sapere la stessa Università, "saranno assegnati alla direzione generale dell'Ateneo". Il bando è disponibile sull'Albo online di Ateneo e al link www.unipr.it/node/18059, e le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le 13 del 14 marzo "esclusivamente per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata 'Pica'".