Università: via ai corsi di preparazione ai test di accesso ai corsi a numero programmato a livello nazionale

Prendono il via giovedì 23 luglio i corsi di preparazione ai test di accesso ai corsi a numero programmato a livello nazionale, che anche quest’anno l’Università di Parma propone tramite un fitto programma di lezioni gratuite rivolte agli studenti e alle studentesse che intendono partecipare, per l’Anno Accademico 2020/21, alle prove di ammissione previste a settembre.

La novità è che, a differenza degli anni precedenti, le lezioni saranno fruibili interamente online sulle piattaforme Zoom e Teams.

I corsi previsti riguardano l’area medico-sanitaria (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Medicina Veterinaria e Professioni sanitarie) e il corso di Architettura Rigenerazione Sostenibilità.

Le lezioni per l’ammissione ai corsi di area medico-sanitaria si terranno dal 23 al 31 luglio e forniranno un inquadramento sui contenuti essenziali delle principali discipline oggetto delle prove di ammissione e sulle modalità di svolgimento dei test. Le lezioni, coordinate dal docente Stefano Grolli, saranno tenute da docenti dei Dipartimenti di Medicina e Chirurgia, Scienze Medico-Veterinarie, Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche e Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale.

Nella sola giornata di giovedì 23 luglio, dalle 10 alle 13, si terrà anche l’incontro di preparazione per gli studenti interessati al test di Architettura Rigenerazione Sostenibilità. L’incontro, coordinato dalla docente Eva Coïsson, vedrà il contributo di diversi docenti del Dipartimento di Ingegneria e Architettura.

Grazie alla possibilità di seguire i corsi da remoto, i numeri degli iscritti di quest’anno sono da record: oltre 1.200 iscritti al corso relativo all’area medico-sanitaria e oltre 50 iscritti a quello su Architettura Rigenerazione Sostenibilità.

Il giorno dell’avvio dei corsi, gli studenti saranno accolti dal saluto del Rettore dell’Università di Parma Paolo Andrei, cui seguiranno una serie di indicazioni comuni su aspetti amministrativi e logistici curate dal Servizio Orientamento di Ateneo.

“Questa iniziativa, pressoché unica in Italia – afferma Chiara Vernizzi, delegata del Rettore per l’Orientamento -, è un vero e proprio fiore all’occhiello per l’Ateneo, mettendo a disposizione dei potenziali futuri studenti e studentesse le competenze dei molti docenti coinvolti, configurandosi come un grande servizio messo in atto per consentire ai ragazzi e alle ragazze di affrontare al meglio la prima importante prova universitaria che si trovano a dover sostenere: quella dell’ammissione ai corsi prescelti”.

Per informazioni amministrative su entrambi i corsi: Servizio Orientamento in Ingresso, email: orienta@unipr.it