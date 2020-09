Scuole, la preside del Marconi: "Ecco come ci stiamo organizzando per la riapertura"

Tra pochi giorni le scuole di Parma riapriranno ufficialmente i battenti. Dopo il lockdown gli istituti accoglieranno gli studenti, pronti per iniziare il nuovo anno scolastico. Mentre le linee guida definitive sono state stilate dal Comitato Tecnico Scientifico a livello locale ogni istituto - ormai da tempo - si sta muovendo per organizzarsi per gestire al meglio la riapertura delle scuole. Gloria Cattani è il dirigente scolastico del Liceo Marcono di Parma: ecco quali saranno le sfide per i prossimi giorni.

Quali saranno i problemi principali da affrontare?

"Le situazioni più difficili riguardano le gestioni organizzative delle diverse sedi che ospitano il liceo: ogni edificio ha le sue specificità per quanto rigurda gli spazi, i locali e gli accessi. E' come moltiplicare idealmente per sei ma diversificando le varie soluzioni che si individuano per le varie situazioni che si presenteranno. E' difficile prevedere tutti i diversi scenari nell'espletamennto delle attività normali e di scuola".

Le diverse attività didattiche richiederanno esigenze diverse per l'applicazione delle linee guida anti Covid-19

"La nostra offerta curriculare è molto ricca: abbiamo classsi che si separano per svolgere lezioni di lingue diverse, gruppi che hanno necessità di accedere ai laboratori con più frequenza di altri, gruppi che sono abituati a progettare delle attività sempre nuove in gruppi che non sono il loro gruppo classe ma gruppi diversi. Prevediamo, invece, che non ci saranno problemi nella condivisione delle nuove norme con gli studenti e le loro famiglie".