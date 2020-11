UP2GO: la piattaforma attiva a Parma da un anno conquista il Treviso Creativity Week 2020

Proprio un anno fa il Comune di Parma, l'Assessorato alle Politiche di Sostenibilità ambientale, annunciava il suo ingresso, insieme ad importanti realtà imprenditoriali e finanziarie del territorio nel sistema carpooling di UP2GO, e il conseguente cambiamento nella mobilità di 40.000, tra dipendenti e studenti universitari, verso un sistema di auto condivise. Di oggi è la notizia che l'applicazione smartphone UP2GO ha ottenuto il Premio Treviso Creativity Week 2020, che annualmente celebra il genio creativo italiano.

"Si tratta di un riconoscimento che ne segue altri di livello nazionale ed internazionale" commenta l'Assessora all'Ambiente Tiziana Benassi "che conferma la scelta dell'amministrazione e il potenziale innovativo di un team giovane di startupper parmigiani, peraltro tutto al femminile e con esperienze variegate alle spalle. La provenienza delle progettiste ci rende doppiamente orgogliosi, come ci rende ottimisti che giovani brillanti nello loro carriere scelgano sempre più di occuparsi di tematiche ambientali e rendano concreto, con le loro competenze, soluzioni innovative che siano vicine all'ambiente, alla diminuzione degli inquinanti emessi per la mobilità cittadina. E' un segnale di innovazione tecnologica, ma anche di cambiamento culturale che porterà a nuovi modi di porci nei confronti dei problemi cogenti dell'ambiente"

UP2GO permette di condividere gli spostamenti quotidiani casa/lavoro/luogo di studio con un collega o un vicino, quindi un sistema di auto di gruppo che consente sia di inquinare che di spendere meno per spostarsi, garantendo anche la sicurezza poichè tutti i viaggiatori sono rintracciabili e conoscibili tramite piattaforma. Per favorire l'adesione alla piattaforma ad ampie fasce di comunità a Parma è stato inserito anche un sistema premiante che in base alla CO2 risparmiata conferisce vantaggi e premi.