Alle urne con monopattini e bici in sharing

Dal 6 al 9 giugno 2024, i cittadini di 27 Stati Membri dell’UE eleggeranno il Parlamento Europeo. TIER, in quanto operatore leader europeo della micromobilità condivisa, collabora con il Parlamento Europeo per permettere ai cittadini di tutta Europa di recarsi al seggio elettorale in modo sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che economico. Per questa ragione, anche gli utenti TIER in Italia, dove si terranno anche le elezioni amministrative, riceveranno due corse gratuite di 10 minuti ciascuna da attivare l’8 e il 9 giugno con il codice EU2024VOTE.

Organizzata in collaborazione con il Parlamento Europeo, tale iniziativa vuole, da una parte, disincentivare l’astensionismo, in particolare dei giovani, mettendo a disposizione corse gratuite per raggiungere le urne; dall’altra, vuole permettere ai cittadini di lasciare a casa la macchina privata, accompagnandoli a votare a bordo di mezzi sicuri e sostenibili, che non inquinano e non impattano sul traffico.

Per usufruire del servizio sarà sufficiente scaricare l'app TIER dagli store sul proprio cellulare ed inserire il codice EU2024VOTE nella sezione Promozioni per ottenere le due corse gratuite fino ad un massimo di 10 minuti ciascuna. Dopo i minuti di guida gratuita, verrà applicata la tariffa standard così come i Termini e Condizioni del servizio.

L’offerta sarà attiva per tutta la durata di apertura dei seggi elettorali di sabato 8 e domenica 9 giugno nelle città italiane in cui l’operatore è presente: Bari, Modena, Parma, Reggio-Emilia, Arezzo e Trento