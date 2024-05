Urso a Cibus: "Peste suina, domani una riunione a Parma"

"Domani c'è una riunione proprio qui, a Parma, presso Confindustria, con il ministero dell'Agricoltura, il ministero delle Imprese e gli altri ministeri competenti, come il ministero della Sanità, proprio per confrontarsi con gli operatori sugli strumenti migliori a tutela delle imprese e della produzione e certamente anche dell'ambiente e della salute. Penso che da questa riunione possano uscire le indicazioni migliori su come procedere insieme". Lo ha dichiarato Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, a margine del suo intervento a Cibus, a Parma, parlando della peste suina che ha aggiunto: "Tra poche settimane, alcuni importanti aziende del settore, strategiche sul piano internazionale visiteranno gli impianti per completare le loro eventuali proposte di natura ovviamente industriale. Siamo fiduciosi che finalmente possa risorgere la siderurgia italiana, leader in Europa anche e soprattutto in questo momento sul piano della tecnologia green e quindi del rispetto dell'ambiente. Il piano incentivi di quest'anno è stato ancor più disegnato sul modello della produzione nazionale e sul modello delle esigenze dei ceti popolari - ha continuato il ministro a margine del suo intervento a Cibus -. È un piano incentivi che sostiene in misura maggiore la rottamazione delle auto più vecchie, e quindi più inquinanti, le 0 1 2 3 (abbiamo ancora il 25% di parco auto circolante altamente inquinante, il più vecchio e inquinante d'Europa) - ha specificato Urso -. La seconda linea è quella di sostenere soprattutto coloro che non se lo possono permettere. Quindi i cittadini, i lavoratori, le famiglie a reddito più basso, affinché anch'esse possano aspirare ad avere un'auto ecologicamente sostenibile. La terza direzione è che gli incentivi sono confezionati in modo tale da favorire la produzione nazionale. questo è un piano incentivi italiano perché consente di rottamare auto più inquinanti, perché sostiene soprattutto i ceti popolari e perché è rivolto su modelli realizzati prevalentemente nel nostro territorio e per questo riteniamo che la prima e unica azienda automobilisTica del nostro Paese, cioè Stellantis, possa cogliere questa opportunità per aumentare in maniera significativa la produzione di auto nel nostro Paese".