Vaccinazione contro l’influenza: in consegna 20.000 dosi per le persone più a rischio

Sono in consegna 20.000 nuove dosi di vaccino contro l’influenza stagionale destinate ai cittadini di Parma e provincia che l’Azienda USL sta rendendo disponibili a medici di famiglia e ai propri ambulatori.

“Questa significativa fornitura - afferma Romana Bacchi, sub commissaria sanitaria dell’AUSL di Parma – consente di dare risposta a chi è ancora in attesa di sottoporsi a vaccinazione. Le dosi sono destinate alle categorie più fragili, cioè alle persone che per età, condizioni di salute e di lavoro hanno diritto al vaccino gratuitamente”.

Grazie a questo nuovo approvvigionamento continua dunque l’attività vaccinale, che prosegue anche nel mese di gennaio.