Vaccinazioni contro il covid: due nuovi open day, con prenotazione obbligatoria

Le Aziende sanitarie di Parma organizzano due nuovi open day, per offrire una opportunità in più a chi desidera sottoporsi alla vaccinazione contro il covid, considerata anche la positiva risposta registrata nelle prenotazioni alle due analoghe iniziative del 21 e 22 dicembre, con tutti i 240 posti esauriti in poche ore.

Per un totale di 520 nuovi posti disponibili, i prossimi appuntamenti sono per la giornata del 23 dicembre a Parma, al padiglione 23 (ex punto prelievi) dell’Ospedale Maggiore con ingresso da via Abbeveratoria, il secondo è fissato per il pomeriggio di venerdì 29 dicembre al punto prelievi del complesso sanitario di Vaio (Fidenza), in via Don Tincati n. 5 (corpo O stanze 507 e 521).

Entrambi gli open day sono rivolti alle persone dai 18 anni in su e per aderire è necessaria la prenotazione, che può essere fatta a partire da mercoledì 20 dicembre, tramite i consueti canali: on line, con CUP web per chi ha il fascicolo sanitario elettronico; al telefono, chiamando il numero 800.576.128; oppure rivolgendosi alle farmacie che effettuano il servizio di prenotazione e agli sportelli unici-CUP dell’Azienda Usl.

Per la miglior riuscita delle iniziative, è necessaria la collaborazione di tutti: i cittadini sono quindi invitati a presentarsi solo con preventiva prenotazione, per evitare disagi e inutili attese.

COSA PORTARE IL GIORNO DELLA VACCINAZIONE

Alla vaccinazione è necessario portare con sé il documento di identità e la tessera sanitaria, oltre ai moduli di consenso informato e scheda anamnestica compilati e firmati. Questi ultimi due documenti sono disponibili nel sito www.ausl.pr.it, in home page occorre cliccare sul banner “Vaccinazioni anti covid”, quindi su “Modulistica vaccinazioni anti covid-19”.

IL VACCINO

Il vaccino anti-covid utilizzato è Comirnaty (Pfizer) Omicron XBB.1.5 a mRNA approvato da Ema e Aifa. La somministrazione è raccomandata a distanza di almeno 3 mesi dall'ultima dose, a prescindere dal numero di richiami già effettuati, o dall’ultima infezione diagnosticata. E’ previsto l'utilizzo di questo vaccino anche per coloro che non sono mai stati vaccinati (ciclo primario).

Si ricorda che è sempre possibile sottoporsi alla vaccinazione contro il covid rivolgendosi al proprio medico di famiglia e alle farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale, il cui elenco è disponibile nel sito www.ausl.pr.it (cliccare sul banner “Vaccinazioni anti covid” e consultare la sezione con tutte le informazioni sulla campagna vaccinale)