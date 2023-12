Vaccinazioni contro il covid: esauriti tutti i posti di Parma e Fidenza, l’Azienda Usl annuncia nuovi open day

Sono andati tutti esauriti e in poche ore i 240 posti che l’Azienda Usl ha messo a disposizione per i due open day, organizzati a Parma, alla Casa della Comunità Mons. Cocchi di via XXIV Maggio, il 21 dicembre e a Fidenza, al complesso sanitario di Vaio, il 22. Per questo motivo, l’Azienda sanitaria sta organizzando nuovi open day, che si terranno a breve e le cui modalità di partecipazione saranno rese note nei prossimi giorni. Si ricorda che è sempre possibile sottoporsi alla vaccinazione contro il covid rivolgendosi al proprio medico di famiglia e alle farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale, il cui elenco è disponibile nel sito www.ausl.pr.it (cliccare sul banner “Vaccinazioni anti covid” e consultare la sezione con tutte le informazioni sulla campagna vaccinale).