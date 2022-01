Dal 21 gennaio nuove modalità di prenotazione per il vaccino anti-covid

Continua in tutti i centri dell’Ausl di Parma la campagna di vaccinazione contro il covid-19, con alcune modifiche che da venerdì 21 gennaio renderanno ancora più semplice la prenotazione, in particolare per la somministrazione del ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) nei bambini tra i 5 e gli 11 anni. E’ infatti questa la fascia di popolazione che al momento ha la copertura vaccinale più bassa (19%) con prima dose. Per i genitori dei bambini dai 5 agli 11 anni da domani sarà dunque possibile prenotare il vaccino contattando il numero verde dedicato oppure andando ad uno degli sportelli Cup dell’Ausl. E la stessa possibilità verrà offerta anche ai cittadini con più di 12 anni che devono prenotare la terza dose. “Una novità – ha commentato la direttrice del servizio di Igiene pubblica dell’Ausl Silvia Paglioli – che permette, in particolar modo alle famiglie dei bambini tra i cinque e gli undici anni, di prenotare molto più velocemente il vaccino”. “E’ proprio questa fascia d’età – ha continuato – che in questa fase dobbiamo maggiormente proteggere dagli effetti del virus. Questi bambini hanno iniziato a ricevere il vaccino da poco più di un mese ed attualmente solo uno su cinque ha ricevuto almeno una dose. La loro immunizzazione è di fondamentale importanza ed era quindi doveroso facilitare il più possibile la loro adesione”.

VACCINAZIONE 5-11 ANNI: LE NUOVE MODALITA’ DI PRENOTAZIONE

Per i giovanissimi prenotare il ciclo vaccinale primario, in tutti i gli hub di Parma e provincia, è molto semplice: ora si può fare telefonando al Numero verde 800.608.062, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 13 oppure recandosi agli sportelli unici CUP dell’Ausl (la lista completa è disponibile sul sito www.ausl.pr.it, e sono esclusi i servizi Cup in farmacia). Grazie a queste nuove modalità, non sarà più necessario utilizzare il modulo online, che quindi verrà disattivato; tutte le candidature effettuate con questa modalità fino a giovedì 20 gennaio saranno comunque prese in carico ed i genitori verranno contattati entro qualche giorno con una proposta di data per la somministrazione.

VACCINAZIONE DAI 12 ANNI IN SU: LE NUOVE MODALITA’ DI PRENOTAZIONE

Importanti novità anche per i cittadini con oltre dodici anni che devono effettuare la terza dose. Questi non riceveranno più un SMS dall’Ausl, ma anche per loro sarà possibile prenotare la dose booster direttamente agli sportelli Cup dell’Ausl (sono esclusi i servizi Cup in farmacia), oppure chiamando Numero verde 800.608.062 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 13). Si ricorda che la somministrazione della terza dose è consigliata dopo almeno 4 mesi (120 giorni) di distanza dalla seconda dose o, in caso di positività al covid, da almeno 4 mesi dalla data del tampone positivo di inizio malattia. Inoltre, per i maggiori di 12 anni rimane attivo il servizio di prenotazione della terza dose attraverso la piattaforma Cup web, utilizzando il proprio Fascicolo sanitario elettronico. Per chi invece, in questa fascia d’età, deve ancora effettuare il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose), è sempre possibile l’accesso libero, quindi senza prenotazione, in tutte le sedi vaccinali della provincia: sul sito Internet dell’Ausl - www.ausl.pr.it - è possibile verificare giorni ed orari di apertura, regolarmente aggiornati.

COSA PORTARE IL GIORNO DELLA VACCINAZIONE

Il giorno della vaccinazione, i maggiorenni devono portare un documento di identità, il modulo di anamnesi e il consenso informato compilati e firmati. I minorenni devono essere accompagnati da un genitore o da un adulto che sia stato delegato dai genitori e portare il modulo di anamnesi ed il consenso informato compilati e firmati da entrambi i genitori, oltre ad un documento d’identità. Tutti la modulistica necessaria per le varie fasce di età è disponibile sul sito Internet dell’Azienda Usl di Parma, www.ausl.pr.it, nella sezione “Vaccinazioni anti-covid-19 – Info e prenotazioni”.