Vaccini antinfluenzali introvabili, il presidente di Federfarma: "Le dosi bloccate dalla burocrazia"

Alessandro Merli, presidente di Federfarma Parma - Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Parma, è fiducioso per quanto riguarda la disponibiltà dei vaccini antifluenzali all'interno delle farmacie della nostra città, che al momento però, scarseggiano o non si trovano proprio.

"Ci aspettiamo che la settimana prossima ci sia la disponibilità dei vaccini antinfluenzali all'interno delle farmacie di Parma e provincia. C'è stato un forte impegno della Regione Emilia-Romagna in questo senso: a Parma, come nelle altre città della regione, infatti per le farmacie è previsto l'arrivo del 3% delle dosi di vaccini acquistati".

"A livello nazionale - prosegue Alessandro Merli- invece, la Conferenza Stato-Regioni ha stabilito che la percentuale delle dosi destinate alle farmacie è solo dell'1,5%. Spero che a breve i vaccini arrivino nelle farmacie e che siano disponibili per quelle fasce di cittadini che non rientrano nelle vaccinazioni gratuite, in sostanza per chi ha meno di 65 anni e non appartiene alle fasce a rischio".

Sulle cause dei ritardi il presidente di Federfarma abbozza una possibile causa. "Credo che ci possano essere stati anche problemi logistici, dovuti per esempio a questioni legate al trasporto - che deve essere effettuato a temperature controllate - e alla sostituzione del fustello, che è diverso se la dose è destinata alle farmacie o agli ospedali".