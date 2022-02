Il Covid rallenta: "Meno contagi e oltre 1 milione di dosi di vaccini"

"Analizziamo in questi giorni fortunatamente un un graduale calo dei casi positivi. Devo dire che oggi festeggiamo il superamento del milioni di dosi di vaccini somministrati qui in provincia di Parma: abbiamo superato il milione, siamo a 1.003.000 dosi somministrate". Il commissario straordinario dell'Azienda Ausl di Parma, Anna M. Petrini, fotografa la situazione legata alla campagna vaccinale e al contagio da coronavirus, a Parma e provincia. I numeri sono in calo, complice anche una grande campagna di vaccinazione che sul territorio tocca numeri elevati. E coinvolge - con buona risposta - tutte le fasce d'età. "C'è stata una risposta molto importante - spiega il commissario straordinario dell'Azienza Ausl - oltre a una visione lungimirante da parte dei cittadini. In questi giorni sapete che abbiamo aperto la fase anche di vaccinazione pediatrica destinata alla fascia che va dai 5 agli 11 anni e ho visto una bella risposta e presa di responsabilità da parte dei cittadini. Anche domenica scorsa è andato molto bene. Bisogna limitare la diffusione del virus e ci aspettiamo con la massiccia campagna vaccinale di diminuire il trend. Speriamo in un rientro dei contati e dei numeri dopo l'elevata diffusione in questi giorni".