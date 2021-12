Al via la vaccinazione dei bambini: "È sicura e indispensabile"

Oggi, giovedì 16 dicembre, partono le vaccinazioni per i bambini dai 5 agli 11 anni. Dopo l'apertura delle prenotazioni a partire da lunedì 13 dicembre - a Parma e provincia in due giorni ce ne sono state più di 1.800 - oggi è il giorno fissato per la partenza delle somministrazioni.

"La vaccinazione - sottolinea Icilio Dodi, direttore della Pediatria generale d'urgenza dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - è assolutamente necessaria e indispensabile, il 25% dei contagi riguarda la fascia d'età inferiore ai 14 anni e tra questi, il 50% la fascia dei bambini tra i 5 e i 12 anni. La vaccinazione è sicura ed è stata ampiamente sperimentata nel mondo: negli Stati Uniti sono già stati vaccinati 3 milioni e mezzo di bambini, senza registrare effetti collaterali gravi ma solo febbre, affaticamento e dolore nella sede dell'infezione, tutti effetti consueti di un normale vaccino.

La dose è un terzo di quella utilizzata per gli adulti - continua il pediatra - ci vengono fornite siringhe già predeterminate per la dose pediatrica e non c'è, per questo motivo, nessun rischio di errore o di sovradosaggio.

Penso che in questo contesto sia fondamentale il ruolo dei pediatri: se tutti consigliano e informano correttamente le famiglie credo che la risposta sarà elevata. Consideriamo il fatto che in Emilia Romagna nella fascia 12-18 anni la risposta è stata quasi dell'80%".