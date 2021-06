Vaccino: da domani al via le prenotazioni per i 35-39enni

Da domani (mercoledì 9 giugno), possono fissare l’appuntamento per la somministrazione del vaccino contro il coronavirus le persone che hanno tra i 35 e i 39 anni. A Parma e provincia, si tratta di circa 28.300 cittadini, di cui oltre 3.100 hanno già concluso il ciclo vaccinale (quindi anche con la seconda dose) perché per motivi di salute o lavoro hanno avuto la precedenza.

COME PRENOTARE

Invariate le modalità di prenotazione: numero verde 800.60.80.62 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 13), sportelli unici CUP dell’AUSL o farmacie che effettuano prenotazioni Cup; servizi online con il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse), l’App ER Salute, il CupWeb. Attraverso questi canali è possibile anche spostare gli appuntamenti in caso di necessità.

L’INVITO DELL’AUSL

Le prenotazioni rimangono aperte anche nei giorni successivi al 9 giugno, con l’obiettivo di garantire a tutti la possibilità di vaccinarsi. Non è necessario, dunque, affrettarsi nella prenotazione nella prima giornata di apertura:l'eccessivo afflusso e/o sovraccarico di richieste potrebbe creare rallentamenti alle linee telefoniche o ai sistemi informatici di prenotazione. La collaborazione di ciascuno è importante per garantire a tutti un servizio migliore. Si ricorda ai cittadini che intendono vaccinarsi con la propria azienda, quindi tramite il proprio datore di lavoro, di non utilizzare le modalità di prenotazione sopra indicate.

COSA PORTARE IL GIORNO DELLA VACCINAZIONE

Il giorno dell’appuntamento è necessario portare con sé un documento di identità, il consenso informato e la scheda anamnestica compilati e firmati. Anche il giorno della somministrazione della seconda dose di vaccino occorre portare una nuova scheda anamnestica ri-compilata (tra una dose e l'altra potrebbero essere cambiate alcune cose) e una nuova scheda di consenso. I documenti sono scaricabili dal sito www.ausl.pr.it, in home page, “Vaccinazione anti covis-19: tutte le informazioni utili”.