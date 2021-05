"Vaccino: dopo gli over 65 vorrei aprire agli over 30 senza prenotazione"

Francesco Figliuolo, commissario straordinario all’emergenza Covid nel corso di un'intervista a Repubblica ha sottolineato. "Coperti gli over 65 la mia idea, ancora non condivisa con chi prenderà la decisione finale, è di dire a tutti quelli che hanno più di 30 anni: andate e vaccinatevi. Vorrei che si dicesse: chi ha più di 30 anni si presenta e si vaccina. Poi decideremo le modalità con le Regioni, anche per evitare le resse che abbiamo visto".

Il commissario straordinario ha anche spiegato che per l’estate si sta pensando "di utilizzare strutture presso centri montani o estivi, che potrebbero dare un appeal a quel tipo di utenti. Tutti siamo stati giovani - ha detto - e sappiamo che i giovani a volte si sentono onnipotenti e pensano: 'Tanto non lo prendò. Ma così possono colpire congiunti più anziani. Saremo proattivi, vedremo come strutturare questo piano, ma lo faremo";.