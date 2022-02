Vaccino: Poste italiane consegna altre 7.400 dosi all'Ospedale Maggiore di Parma

Poste italiane, tramite il corriere Sda, ha consegnato oggi all'Ospedale Maggiore di Parma altre 7.400 dosi di vaccino Moderna. Altre dosi sono state consegnate a Bologna, Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Imola, Pievesestina (FC) e Lagosanto (FE) - tramite i furgoni SDA, corriere di Poste Italiane e in collaborazione con l’Esercito Italiano (che ha raggiunto con i propri mezzi la sede di Parma e Imola), altre 72.900 dosi complessive di Moderna.

Alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico le scatole contenenti le fiale del vaccino, per raggiungere le loro destinazioni finali presso le seguenti sedi di ricezione e conservazione dei quantitativi di dosi previste: Bologna – Ospedale Maggiore (14.500): Piacenza - Ospedale Guglielmo da Saliceto (4.700); Aou Parma Ospedale Maggiore (7.400); Ausl/Irccs Santa Maria Nuova Reggio Emilia (8.500); Ausl/Aou Modena (11.400); Ausl Imola Ospedale Civile Vecchio (2.200); Magazzino unico Ausl Romagna di Pievesestina (18.400) e Ausl Ferrara Ospedale del Delta di Lagosanto (5.800). In totale nell’anno appena conluso, Poste Italiane ha consegnato in Emilia Romagna, 2.935.876 dosi di vaccini anti-COVID19.