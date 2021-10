“Vai Oltre: percorso creativo per il quartiere in cui vivo”

E’ in programma sabato 23 ottobre, dalle 14.30 alle 17.30, alla Casa del Quartiere, in via Costituente 15, una giornata di gioco dedicata ai bambini, dai 6 anni in su, ed alla famiglie che vivono in Oltretorrente, per immaginare e disegnare il loro quartiere e come vorrebbero muoversi nella città.

L’iniziativa rientra nel progetto europeo Thriving Streets, programma URBACT di cui il Comune di Parma è capofila, e si svolge in collaborazione con Tangram, Cantieri Creativi di Comunità.

Nel rispetto delle norma anticontagio in vigore, è richiesta la prenotazione al link: https://forms.office.com/r/G2NXsHQcB8.

Oppure scrivendo a p.marani@comune.parma.it; tel: 052118894.