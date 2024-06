Val Termina devastata dal maltempo: allagamenti e famiglie isolate

Situazione critica in Val Termina, tra i comuni di Lesignano dè Bagni, Traversetolo e Neviano degli Arduini. Il torrente Termina, affluente dell'Enza, è esondato in alcuni punti, le strade si sono trasformate in fiumi in piena. Il torrente ha letteralmente spazzato via strada Casellina, il punto in cui è uscito dagli argini nelle primissime ore della mattinata del 25 giugno. In questa zona ci sono alcune famiglie isolate. Sono in corso le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco e della protezione civile.

Gli operatori hanno lavorato per tutta la notte con decine di interventi: alcune persone sono state tratte in salvo grazie ai gommoni. Gli allagamenti hanno interessato anche la zona di Mulazzano Ponte: diversi i disagi provocati in zona. E' stato anche danneggiato un tubo del metanodotto. Allagamenti e case invase dall'acqua anche a Castione Baratti, frazione del comune di Traversetolo.