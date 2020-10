Vale Borsellino: ecco tutte le modifiche alla viabilità

Dalle 09.00 di lunedì 19 ottobre al 25 ottobre modifica viabilistica di regolamentazione di un intervento di messa in sicurezza di grigliati di aerazione posti sulla carreggiata stradale di Viale Borsellino, nel sottopasso Stazione FFSS, da parte del Comune di Parma.

Lo stesso resterà chiuso alla circolazione eccetto bus (che percorrono in direzione Nord-Sud), dalla rampa ad intersezione con Viale Bottego, al termine del sottopasso.

La stazione FFSS sarà sempre raggiungibile in auto, ma a Nord del Sottopasso, provenendo da Via Villa Sant'Angelo o da Via Alessandria.

Sarà inoltre costituita una corsia per sosta breve, in Viale Borsellino - Corsia est , nel tratto ricompreso tra il civ.27/A e Via Monte Corno (lato NH Hotel) , destituendo il divieto di fermata esistente.