“Quattro passi nelle Valli di Parma”, tutto in un dépliant

Un dépliant per prendere per mano il turista e accompagnarlo dolcemente alla scoperta del territorio dell’Unione Pedemontana Parmense tra storia, cultura e buon cibo. Un territorio tutto da vivere e gustare racchiuso in 12 pagine intitolate “4 passi nelle Valli di Parma”, per promuovere luoghi che non hanno nulla da invidiare a mete molto più blasonate. Ci sono, ad esempio, la Rocca Sanvitale di Sala Baganza, il Museo Guatelli e Villa Soragna a Collecchio, il Castello di Felino e i musei “Renato Brozzi” e la “Villa dei capolavori” della Fondazione Magnani Rocca a Traversetolo. E non potevano certo mancare i Musei del Cibo (Pasta, pomodoro, vino e Salame di Felino) e le riserve naturali, come i Boschi di Carrega, il Parco del Taro e l’Oasi di Cronovilla.

La pubblicazione, disponibile anche in lingua inglese, è stata presentata fresca di stampa nella mattinata di martedì 30 gennaio nella Rocca di Sala

Baganza , ed è stata realizzata dall’Ufficio di Accoglienza e Informazione Turistica (IAT), in collaborazione con l’assessorato al Turismo dell’Unione

Pedemontana, con l’obiettivo di pubblicizzare le Valli di Parma alle fiere nazionali e internazionali, a partire dalla BIT di Milano che si svolgerà nei

prossimi giorni, più precisamente dal 4 al 6 febbraio.

«L’idea è stata quella di creare un flyer facilmente consultabile in italiano e in inglese – spiega l’assessore al Turismo dell’Unione e sindaca di

Collecchio Maristella Galli –, in cui racchiudere i tesori della Pedemontana dal punto di vista storico, architettonico e ambientale, per poterci

rivolgere ad un pubblico diversificato e promuovere la nostra offerta turistica, che è quella di poter trascorrere sul nostro territorio giornate

piacevoli e stimolanti dal punto di vista culturale ed enogastronomico, grazie ad un’ampia offerta di strutture ricettive, dagli hotel ai bed and

breakfast, ed essere “coccolati” in un’atmosfera accogliente e cordiale, potendo gustare i nostri prodotti tipici famosi in tutto il mondo».

«Questa pubblicazione è il frutto dell’esperienza maturata in questi anni dallo IAT – afferma il presidente dell’Unione Pedemontana Parmense e

sindaco di Sala Baganza Aldo Spina –. Una raccolta di suggestioni, capace di stimolare i numerosi interessi che trovano nelle bellezze dei nostri

territori risposte ricche di fascino e qualità».