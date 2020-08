Valmozzola: fungaiolo 78enne disperso e ritrovato

Un anziano fungaiolo di 78 anni non è più rientrato nella sua abitazione nei pressi della località Pieve di Gusaliccio, nel comune di Valmozzola. L'allarme è scattato nella mattinata di oggi, lunedì 17 agosto. Alcune squadre del Soccorso Alpino si sono portate sul posto ed hanno iniziato le ricerche dell'uomo. L'uomo si era addentrato nei boschi dalla località di Pieve di Gusaliggio, nel comune di Valmozzola.

I figli, non vedendo rientrare per l'orario concordato, hanno allertato i soccorsi segnalando il mancato rientro. Sul posto sono arrivate tre squadre del Soccorso Alpino più la base mobile da ricerca, oltre a squadre dei Vigili del Fuoco volontari di Borgotaro e di Parma. Fortunatamente l'uomo è stato ritrovato incolume dal alcuni abitanti del luogo, in località Case Bertinelli, a circa due chilometri dall'auto: le squadre sono arrivate sul luogo per sincerarsi delle condizioni del fungaiolo ed attendere l'arrivo dei famigliari. Non si sono resi necessari accertamenti sanitari.