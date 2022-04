Valmozzola: chiusa da lunedì 4 a sabato 9 aprile la Sp 42 a Roncotasco

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che sarà interrotto il transito a tutti i mezzi e le persone sulla Strada Provinciale n. 42 del Mozzola in località Roncotasco (in Comune di Valmozzola) da lunedì 4 aprile a sabato 9 aprile 2022 e comunque fino all’ultimazione dei lavori.



La misura si è resa necessaria per consentire l’esecuzione in sicurezza di lavori per il ripristino di un manufatto in attraversamento stradale, lavori per cui occorre interdire il passaggio su tale tratto a tutti i mezzi e persone.



Il traffico sarà deviato sulle strade comunali in località. Rovina – Pieve di Gusaliggio – Castellaro e Branzone – Roccamurata (bivio SS. n. 523R del Colle di Cento Croci).