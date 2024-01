Valutazione di impatto generazionale: il Comune si affida alla Luiss per le linee guida

Il Comune di Parma ha deciso di affidare alla Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli l'incarico per l'implementazione delle linee guida relative alla valutazione di impatto generazionale, ovvero uno strumento in grado di capire quali siano le conseguenze delle azioni intraprese dall'Amministrazione comunale ai vari livelli sulla popolazione giovanile. Lo stabilisce la delibera di giunta N. GC-16-2024 del 17 gennaio.

Il Comune di Parma ha adottato le Linee Guida per la Valutazione di Impatto Generazionale (VIG) delle politiche pubbliche, il cosiddetto Youth Check. Obiettivo di questo strumento è supportare lo sviluppo di politiche in grado di ridurre il divario generazionale, rispondendo alle preoccupazioni dei giovani, e promuovere una società e un’economia più favorevoli alle nuove generazioni. L’adozione di queste linee guida permetterà infatti di sottoporre a valutazione in maniera trasversale le attività svolte da ogni settore, creando sinergie che permetteranno di portare miglioramenti concreti per i più giovani.

La decisione è stata presa in linea con il Documento Unico di Programmazione (DUP) e conferma Parma come la prima città europea ad adottare questo strumento di valutazione delle politiche pubbliche. Lo strumento di Valutazione di Impatto Generazionale (VIG) è in linea con il Decreto del 3 giugno 2021, con il quale l’allora Ministro per le Politiche Giovanili aveva istituito il “Comitato per la valutazione dell’impatto generazionale delle politiche pubbliche” (COVIGE), dedicato all’analisi e alla verifica sistematica dell’impatto delle politiche, dei programmi e dei progetti destinati, direttamente o indirettamente, ai giovani.