Vandali in Largo Visconti, scritte offensive su un furgone

"Corri aff... che ti cronometro". E' il messaggio che alcuni vandali hanno recapitato al signor Giancarlo Mori, in Largo Luchino Visconti. Episodi di vandalismo come questi sono sempre più frequenti in quella zona, a ridosso di via Volturno. Diverse le segnalazioni giunte a ParmaToday.it. Alcune di queste parlano anche di animali seviziati nei pressi dei garage. "Ho trovato in degli scatoloni carcasse di piccioni - spiega il signor Giancarlo -, adesso hanno preso di mira il furgone della ditta. Dispiace dover perdere una giornata per rimuovere il messaggio sul furgone della ditta".