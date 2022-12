Varsi: chiuso il Ponte Vetrioni sul Ceno della Sp 28 il 13 dicembre

La Provincia di Parma –Servizio Viabilità comunica che verrà chiuso al transito, per tutti i mezzi e persone, il Ponte Vetrioni di attraversamento del torrente Ceno sulla Strada provinciale 28 “di Varsi” nella località omonima, in Comune di Varsi, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 di martedì 13 dicembre 2022.

La misura si è resa necessaria per effettuare una prova di carico, finalizzata alla valutazione del limite di transito consentito, nell’ambito dell’intervento di messa in sicurezza in corso di realizzazione da parte della ditta Granelli Srl.

Durante l’esecuzione della prova, il transito di mezzi e persone sul manufatto, per ragioni sia tecniche che di sicurezza, deve essere inevitabilmente sospeso.

Percorso alternativo:



- SP 69 “di Val Cenedola” – SP 359R “di Salsomaggiore e di Bardi” per quanto riguarda la direzione Bardi;- SP 42 “del Mozzola” – SS 308 “di Fondovalle Taro” per quanto riguarda la direzione Varano de’ Melegari.