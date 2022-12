Varsi: verrà tolta la limitazione di portata al Ponte Vetrioni

La Provincia di Parma –Servizio Viabilità comunica che il Ponte Vetrioni di attraversamento del torrente Ceno sulla Strada provinciale 28 “di Varsi” nella località omonima, in Comune di Varsi, sarà ripristinata la normale circolazione e verrà tolta la limitazione delle 35 tonnellate.



La misura è stata resa possibile grazie al risultato positivo della prova da carico effettuata ieri sul manufatto, finalizzata proprio alla valutazione del limite di transito consentito, nell’ambito dell’intervento di messa in sicurezza in corso di realizzazione da parte della ditta Granelli Srl.



Durante l’esecuzione della prova, il transito di mezzi e persone sul manufatto, per ragioni sia tecniche che di sicurezza, doveva essere inevitabilmente sospeso, la strada era rimasta quindi chiusa al traffico nella mattinata di martedì 13 dicembre 2022.



I lavori in corso consistono nel consolidamento delle fondazioni di alcune pile, che presentavano importanti fenomeni di scalzamento, oltre a interventi manutentivi delle arcate in mattoni e per l’impermeabilizzazione dell'impalcato per evitare che l’acqua percoli lungo la struttura, con rifacimento dell'asfalto e la riattivazione del sistema di scolo delle acque.



La messa in sicurezza del manufatto ha richiesto un investimento di 400 mila euro, finanziato dalla Protezione civile regionale, i lavori sono eseguiti dall’Impresa Granelli di Salsomaggiore.



“La strada provinciale n. 28 di Varsi collega Fornovo con Bardi, Varsi e Varano Melegari ed è quindi un asse importante per la Provincia – spiega il Delegato provinciale alla Viabilità Giovanni Bertocchi – Siamo soddisfatti di questo primo risultato. Il Ministero ci ha concesso anche altri finanziamenti sulla Sp 28, e i lavori sono in fase di progettazione. Potremo quindi proseguire poi con la sistemazione di altri ponti.