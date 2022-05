Varsi: ripristinata la circolazione sulla Sp 112 a Pessola

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che una frana, contenente grossi massi, ha interrotto verso la mezzanotte di ieri la Strada provinciale 112 in località Pessola, in Comune di Varsi. I tecnici della Provincia sono intervenuti immediatamente sul posto e dopo varie ore di lavoro notturno, già alle 6 di stamattina avevano ristabilito la circolazione. Ora proseguono le operazioni di pulizia e messa in sicurezza del versante