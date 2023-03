Dove mangiare vegan a Parma: i cinque migliori ristoranti

Anche a Parma si può mangiare vegan e scegliere in un menu senza carne e anche senza derivati animali. I ristoranti che abbiamo scelto, oltre a essere vegan friendly, hanno numerose proposte per soddisfare le esigenze di chi vuol mangiare bene a 100% vegetale.

Apriti sesamo, piazza Carlo Rastelli, 5 Parma

Vegetariano, vegano, bio a Parma: la cucina è semplicemente basata sull’utilizzo esclusivo di materie prime biologiche certificate, cucinate fresche ogni giorno. Da Apriti Sesamo consigli e l’amore per il mondo bio di Antonella e Mimmo tornerete a casa arricchiti di un mondo che non sapevate esistere.

Humus Bio Bakery Bistrot, via Rolando dei Capelluti, 6 Parma

Humus Bio Bakery Bistrot propone colazioni, pranzi, aperitivi e cene per tutti i gusti, a base di ingredienti freschi e naturali, anche per le esigenze alimentari di vegetariani e vegani e per chi segue una dieta senza allergeni. Qui troverete piatti come millefoglie di piadina con hummus, riso venere e spaghetti di soia, polpettine di soia, salumi locali, tortelli di erbetta e di zucca (anche vegani), fragranti focacce, ottime torte artigianali e molto altro.

Mangia la Foglia Bio, via Bixio 17/a a Parma

Offre piatti gustosi con prodotti prevalentemente vegetali, preparati con amore e con frutta e verdure fresche, legumi, cereali integrali, semi oleosi e molto altro. I criteri sui quali si basa la cucina sona la sostenibilità ambientale e la scelta di ingredienti biologici e di provenienza locale. È possibile mangiare piatti pronti, portarseli via, ordinarli online o al telefono per consegne fatte con mezzi ecologici a Parma o nei primi dintorni

Festa di rapa - Biograstronomia, via Farini, 49 Parma

"Un piccolo rifugio in cui saremo felici di offrirvi i nostri piatti preparati seguendo i principi di cucine diverse: dalla macrobiotica alla vegana fino a quella crudista, tutti assolutamente vegetali". E' questa la presentazione dei proprietari della biograstronomia Festa di rapa, un piccolo gioiellino in pieno centro storico a Parma.

La Reverie, piazzale San Giacomo, 1 Parma

Un profumo inconfondibile di buono e sano accompagnerà il vostro viaggio culinario all'insegna della cucina nostrana e a km zero. Un altro gioellino al centro del quartiere Oltretorrente, a pochi passi dalla centrale via d'Azeglio. Qui potete trovare pane appena sfornato, insalate salutari, panini, dolci e fresh smoothies