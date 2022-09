La Città a Impatto Positivo: donato un veicolo attrezzato per il trasporto di persone con fragilità

Un veicolo attrezzato per il trasporto di persone con fragilità è stato donato all’Associazione Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti (ANCeSCAO) di Parma, grazie alle donazioni raccolte da PMG Italia Società Benefit.

La donazione è avvenuta questa mattina, al Centro Sociale Orti Crocetta di Parma, alla presenza di Ettore Brianti, Assessore alle Politiche Sociali con delega al Welfare di comunità del Comune di Parma, e Michele Alinovi, Presidente del Consiglio Comunale di Parma, Benedetto D’Accardi, Presidente di ANCeSCAO Parma, Gianluca Palazzetti, Responsabile territoriale Enti di PMG, Daniel Bracci, Project Manager PMG, e Simona Polverino, Ambasciatrice del progetto, Mariantonia Baga, Presidente Cooperativa Sociale Fiorente Onlus, i Professori Egle Scimò e Mauro Bernardi del Liceo Bertolucci di Parma.

Parma è una delle prime città ad aderire a "La città a impatto positivo", progetto di PMG Italia Società Benefit, un contenitore di azioni specificamente dedicate alla diffusione e affermazione di una cultura a impatto positivo per il benessere comune e la cura e delle persone più fragili, grazie alla salda rete tra Istituzioni, Enti del Terzo Settore, Imprenditori e Cittadini. PMG Italia Società Benefit contatta le imprese locali per proporre una collaborazione in progetti in ambito sociale, ambientale e formativo.