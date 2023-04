"Veloce come il vento. La mia vita in corsa", il libro di Desalu

Il velocista Fausto Desalu a Parma per la presentazione del suo libro: “Veloce come il vento. La mia vita in corsa”. In mattinata lo ha presentato al cinema Astra ad un centinaio di alunni delle scuole di Parma. Al momento ha preso parte il Delegato allo Sport del Comune di Parma, Davide Antonelli.

Nel pomeriggio, alle 17, Desalu presenterà il libro all’auditorium Mattioli del Palazzo del Governatore, alla presenza dell’Assessore allo Sport, Marco Bosi.

Campione olimpico della staffeta 4X100 M. ai Giochi di Tokyo 2020, Desalu presenta la sua biografia, scritta insieme al giornalista Francesco Centi. Si tratta di un libro che diverte e porta il lettore a confrontarsi con una realtà agonistica che vive di passione e di ideali, ma non solo. Le due presentazioni saranno l’occasione per dialogare con lui ed approfondire gli aspetti legati alla sua autobiografia: le sfide, i sacrifici e l’impegno che hanno contraddistinto la sua carriera.