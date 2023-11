“Vendemmia in borgo Giacomo”, le modifiche alla viabilità

Domani, venerdì 10 novembre, in occasione della manifestazione “Vendemmia in borgo Giacomo”, sono previste le seguenti modifiche alla viabilità.

Dalle 16 alle 23 di venerdì 10 e sabato 11 novembre, dalle 10 alle 23: divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata in borgo Tommasini, da strada della Repubblica a piazzale San Lorenzo escluso e esclusa intersezione con via Nazario Sauro.

Istituzione del senso unico alternato con accesso consentito esclusivamente a residenti e autorizzati in borgo Santa Chiara, da vicolo Caligarie a borgo Tommasini; borgo e vicolo Schizzati; via F. Maestri; strada Farini, da borgo Antini a via F.Maestri.

Spegnimento del sistema di rilevamento dei transiti in via Nazario Sauro e borgo Tommasini.

A residenti, titolari di attività economiche ed organizzatori, sarà consentito il transito durante le operazioni di allestimento e disallestimento, venerdì 10 novembre dalle 20.30 e sabato 11 dalle 13 alle 14 e dalle 20.30. Sabato 11 i residenti di via Sauro saranno autorizzati al transito in strada Mazzini e strada della Repubblica in deroga alle prescrizioni (regolamentazione P-DAYS). Sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso ed emergenza.