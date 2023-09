'Cena sotto le stelle': venerdì 15 settembre via Farini chiusa al traffico

In occasione della "Cena sotto le stelle” del 15 settembre 2023 sono previste le seguenti modiche alla viabilità. Dalle ore 19:00 del 15/09/2023 alle ore 02:00 del 16/09/2023: Strada Farini – da via Rondani a Stradone Martiri della Libertà intersezioni escluse: Istituzione del divieto di circolazione, eccetto mezzi di soccorso ed emergenza e residenti in ingresso e uscita dai passi carrai di proprietà. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata.

L’Azienda Tep S.p.A provvederà alla deviazione dei bus interessati dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla cittadinanza. Sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso ed emergenza. È sempre consentito il transito dei residenti in situazione di necessità.