Venerdi a Parma altro sciopero generale per tutti i settori che non hanno incrociato le braccia il 17 novembre

Prosegue anche a Parma il percorso di mobilitazione proclamato da CGIL e UIL al grido di "ADESSO BASTA!": dopo l'astensione dello scorso 17 novembre di lavoratrici e lavoratori dei settori pubblici, poste e trasporti, il prossimo venerdì 24 novembre sono proclamate otto ore di sciopero nazionale per tutti gli altri settori.

"È urgente cambiare rotta e andare verso un'altra politica economica, sociale e contrattuale. Lavoratrici e lavoratori reclamano salari più giusti e pensioni dignitose, contratti rinnovati e trattamento equo per le donne. Vogliono vivere in un paese dove la sanità sia al primo posto, dove i giovani abbiano la possibilità di costruirsi un futuro e dove siano garantiti i servizi fondamentali alla cittadinanza".

Il concentramento è previsto alle ore 9.30 nella rotonda di viale Toschi lato Pilotta, con partenza del corteo alle ore 10. Il percorso transiterà da piazzale della Pace, strada Garibaldi, strada Melloni e via Cavour, per arrivare in piazza Garibaldi, dove si terrà il comizio conclusivo di Stefano Mantegazza, segretario nazionale UILA UIL, introdotto da Lisa Gattini, segretaria generale CGIL Parma.