Venti nuove assunzioni a beneficio dei Servizi Educativi

Il Vicesindaco con delega al Personale, Lorenzo Lavagetto, e l’Assessora ai Servizi Educativi, Caterina Bonetti, hanno dato il benvenuto a venti nuovi assunte assegnate ai Servizi Educativi. Tra queste, una coordinatrice pedagogica, due educatrici di Nido d’Infanzia, e 17 insegnanti di scuola d’Infanzia. Le nuove assunzioni si inserisco nel piano messo in atto dall’Amministrazione per il 2023 e costituiscono una risorsa importante: permettono maggiore stabilità per il personale assegnato ai vari servizi e di conseguenza anche un lavoro a lungo termine a contatto con i bambini, le bambine e le loro famiglie. Il percorso di assunzione del personale educativo proseguirà, nei prossimi mesi, prima dell’avvio del prossimo anno scolastico, per Nidi e nelle Scuole d’infanzia.