Vento e acqua sfregiano la montagna: situazioni difficili a Compiano e Monchio

L'ondata di maltempo che ha imperversato sulla Regione Emilia-Romagna sta lasciando il parmense dopo averlo inzuppato d'acqua. A Prato Spilla, gli ultimi rilievi segnalano, fra ieri e questa notte, 157 millimetri di pioggia. In città circa 10 millimetri, 26,0 da inizio mese. La situazione è sotto controllo. I problemi maggiori in appennino, territorio falcidiato da acqua e vento. Sul crinale il valore medio annuale delle piogge oscilla fra i 2.000 e i 3.000. Circa un terzo del quantitativo è caduto negli ultimi giorni. La terribile ondata di maltempo dovrebbe essere arrivata alla fine. Nella notte, il forte vento misto all'acqua, ha causato però non pochi danni, soprattutto in montagna.

La strada provinciale 66, nei pressi del castello di Compiano, è stata interessata da una frana. Terra e alberi sono sulla strada e bloccano la viabilità. I tecnici provinciali sono al lavoro per rimuovere grossi rami e liberare la circolazione. A Monchio delle corti, un traliccio di cemento per l'energia elettrica è caduto in strada. A Canetolo di Corniglio si sono registrati problemi simili. Le imprese e i tecnici della provincia sono al lavoro per riportare la situazione alla normalità.