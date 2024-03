Vento e rischio frane: oggi giornata di allerta arancione

Un'allerta meteo arancione per vento e gialla per frane e piene dei corsi minori per il Parmense è stata diramata dalla Protezione Civile dell'Emilia-Romagna per la giornata di mercoledì 27 marzo ed è valida fino alla mezzanotte.

Nella serata di mercoledì 27 marzo è prevista sulla fascia appenninica ventilazione sostenuta da sud-ovest con venti che raggiungeranno intensità di burrasca moderata (60-80Km/h) e possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore. Si prevedono deboli precipitazioni diffuse su tutto il territorio regionale, moderate anche a carattere di rovescio nel settore appenninico centro-occidentale, dove potranno generare localizzati fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, ruscellamenti e innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore.