E' stato affidato l'appalto per la gestione del verde pubblico di Parma. Saranno tre le aziende a gestire, nel periodo compreso tra il 2024 e il 2026, i tre quadranti in cui è stato diviso il territorio comunale. Per l'anno 2024 sono stati stanziati poco più di 4 milioni di euro, così come per il 2025 e il 2026.

Con la delibera di giunta del 18 dicembre 2023 era stato approvato il progetto esecutivo per la gestione e manutenzione del verde pubblico per il periodo 2024/2026, costituito da servizi a canone per un importo triennale complessivo di poco più di 12 milioni di euro. Era stata poi indetta una gara, attraverso l'utilizzo della piattaforma Regionale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’EmiliaRomagna da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ecco le tre aziende a cui è stato assegnato l'appalto per i tre lotti. Per il primo lotto la Emc2 Onlus società cooperativa, per il secondo lotto la Rti S.A.V.E.T. srl, per il secondo lotto l'Avr Spa di Roma.