Torna Verdi Off all'Ospedale dei bambini "Pietro Barilla"

Gradito ritorno all’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla” di Verdi Off, la rassegna di appuntamenti collaterali al Festival Verdi a ingresso libero che il Teatro Regio di Parma realizza con il Comune di Parma e con il sostegno dell’Associazione “Parma, io ci sto!”.

Il Coro di Voci Bianche di Parma Musicale diretto dalla M. Beniamina Carretta, si è esibito nell’atrio d’ingresso della struttura pediatrica dell’Ospedale Maggiore, in un’iniziativa realizzata in collaborazione con l'Associazione Emiliano-Romagnola Cori (AERCO).

I ventisette giovani coristi hanno proposto ai pazienti e al personale dei reparti le più belle canzoni delle tradizioni popolari di tutto il mondo, cantate nelle lingue originali, dal parmigiano al finnico, dall’ebraico all’americano accompagnate da balletti con la chiusura, come da tradizione, dedicata a Verdi con un emozionante Va pensiero dal Nabucco.

Verdi off all’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla” ha visto la partecipazione del personale medico sanitario dei reparti che ha voluto ringraziare la Maestra Beniamina Carretta con il Coro di voci bianche e il presidente di Parma musicale Andrea Rinaldi, Aerco con Franco Bacciottini e il Teatro Regio per questo impegno a favore dei bambini e della diffusione della musica. “E’ un piacere e un dovere per noi essere qui – ha aggiunto Andrea Rinaldi – con l’intento di far arrivare un messaggio di affetto e di solidarietà ai giovani pazienti ricoverati e a chi si prende cura di loro ogni giorno”.