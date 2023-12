Vertenza EMS Group, altri due giorni di mobilitazione

Sono tornati a protestare per un presidio di due giorni davanti ai cancelli dello stabilimento di Montecchio i lavoratori e le lavoratrici di EMS Group impiegati nelle sedi di Fontevivo e Montecchio, in concomitanza dell'incontro tra la proprietà e il nuovo investitore industriale, di cui ancora ai sindacati non è dato conoscere l'identità.

Le maestranze, che proseguono lo stato di agitazione, sono in attesa di informazioni chiare e certe rispetto al destino dell'azienda e alle trattative in corso. Ad oggi è stato loro corrisposto peraltro solo un acconto della tredicesima, e si inizia ad avere la percezione della concreta difficoltà economica in cui versa la società.