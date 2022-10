Vertenza Kamila, via la Cooperativa dei caporali

Continua la vertenza nel magazzino Kamila di Parma, importante snodo distributivo per la rete dei punti vendita COOP Alleanza 3.0, che ha visto due giorni di sciopero il 14 e il 15 Ottobre scorsi. A seguito dell'agitazione, una delle due cooperative coinvolte si è infatti vista costretta ad abbandonare l'appalto dal 1 Novembre. Si tratta della MAXI facente parte del Consorzio SAFRA, all'interno della quale erano state denunciate dai lavoratori persino forme di caporalato e livelli di precarietà contrattuale abnormi, rispetto ai quali a fine Giugno era stato strappato un accordo in Prefettura per la stabilizzazione del personale.

Dal 1 Novembre tutti i 150 lavoratori che svolgono l'attività di preparazione delle spedizioni passeranno sotto un unico fornitore, la cooperativa MD Service mantenendo tutti i trattamenti precedentemente acquisiti.

Ma soprattutto l'accordo relativo al passaggio di appalto prevede l'estensione a tutti i lavoratori di questi diritti come l'integrazione al 100% della malattia e infortunio, la maturazione in forma piena degli istituti contrattuali (come 13^ e 14^ mensilità) e la garanzia dell'orario contrattuale e del pagamento delle maggiorazioni per il lavoro straordinario.



Dopo lo stop all'abuso di contratti precari ottenuto in estate dall'ADL Cobas, un altro importante passo è stato compiuto per risolvere le problematiche create dai complicati meccanismi di appalti e subappalti e per migliorare concretamente le condizioni contrattuali e soprattutto retributive. Sabato infatti un'affollata assemblea di lavoratori ha approvato l'accordo e fatto registrare numerose nuove adesioni al sindacato.





Nelle prossime settimane la vertenza proseguirà sulle importanti questioni legate sia alle condizioni lavorative che a livello economico come corretto inquadramento e introduzione di misure integrative del salario, urgenti e necessarie di fronte ad un autunno di galoppante carovita, di impennata dei costi degli affitti e di inflazione in doppia cifra.