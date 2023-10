Via Abbeveratoia, lo sfogo di un residente: "Mi hanno bucato le gomme perché ho fatto multare l'auto che occupava il posto disabili di mia moglie"

Ha chiamato la polizia locale per far multare l'auto che occupava il posto riservato a sua moglie, disabile al 100%, nella zona dell'Ospedale Maggiore di Parma, in via Abbeveratoia. Poi, nel corso della notte, qualcuno ha bucato le gomme della sua auto. Succede anche questo, a Parma nel 2023. Un residente della zona protesta per la situazione che ha vissuto nei giorni scorsi.

"Abito in un zona ospedale dei bambini - racconta il residente a Parmatoday - e ho mia moglie disabile al 100% e ho stallo disabile numerato personale. Rientrando da casa con mia moglie ho trovato il mio stallo occupato da un'auto. Non sapendo come fare per mia moglie mi sono trovato costretto a chiedere aiuto ai vigili dopo aver suonato ripetutamente il clacson nel caso la persona che avesse occupato lo stallo fosse nei dintorni. Sono arrivati i vigili e hanno sanzionato la vettura"

"A quel punto il titolare della vettura - prosegue l'uomo - ha preso la multa e, dopo averla stracciata l'ha buttata sul vetro della mia auto. Durante la notte qualcuno a pensato bene di bucarmi le gomme della macchina. Ora io volevo 'ringraziare' la persona che lo ha fatto per il disagio creato a mia moglie che purtroppo fa fatica a deambulare che si è vista costretta a fare della strada a piedi per andare a lavorare. Questo dimostra il livello di inciviltà presente nella nostra città".