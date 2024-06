Via agli esami di maturità: tra i banchi 3.662 studenti

Sono 3.662 gli studenti di Parma e provincia che oggi, 19 giugno, cominceranno il loro esame di maturità. I candidati che rpoveranno ad ottenere il diploma da privatisti sono 34, mentre i non ammessi sono 100. A valutare i maturandi saranno 92 commissioni miste, composte da membri esterni, tra cui il presidente, e da interni all'istituzione scolastica.

Si parte, dunque, con la prima prova di italiano, giovedì sarà il giorno della seconda prova. Per alcuni istituti professionali e per il liceo artistico Toschi la seconda prova potrà continuare anche il giorno successivo. Ci sarà, dunque, l'analisi del testo con dei saggi relativi ad alcune tematiche consolidate. Il tema storico e il tema di cultura generale. La prima prova scatterà alle 8.30 ed è la prova di italiano con tracce identiche per tutti gli indirizzi di tutta Italia. Giovedì 20 giugno è invece il giorno della seconda prova, incentrata invece sulle discipline che caratterizzano i singoli percorsi di studio. Dalla prossima settimana partiranno infine i colloqui orali, con cui le commissioni dovranno valutare il profilo educativo, culturale e professionale dei singoli candidati.

Il voto finale sarà espresso in centesimi e sarà la somma del punteggio ottenuto nelle prove scritte e nell'orale con l'aggiunta dei crediti scolastici accumulati negli ultimi tre anni di scuola. Il massimo che uno studente può ottenere con i crediti è 40/100, mentre le due prove scritte e l'orale hanno un valore massimo di 20/100 ciascuna. Il voto minimo per superare l'esame è 60.

La seconda prova al classico è il greco, al linguistico la terza lingua e a molti è capitato il tedesco.