Via ai lavori di pavimentazione sull'Asolana

Per consentire l'esecuzione dei lavori di pavimentazione sono previste limitazioni temporanee lungo la strada stata 343 "Asolana", in provincia di Parma. Da domani, giovedì 23 settembre, sarà istituito il restringimento di carreggiata, per la lunghezza massima di 500 metri, in tratti saltuari dal km 5,400 al km 2,300. Contestualmente sarà attivo il divieto di sorpasso sia per le automobili che per i mezzi pesanti. La limitazione alla circolazione, che sarà attiva a seconda delle fasi di cantiere nella carreggiata in direzione Casalmaggiore o in direzione Parma, è prevista fino al termine delle lavori, programmato per venerdì 29 ottobre.